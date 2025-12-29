ua en ru
НБУ утримує курс злотого на рівні 11,74 гривень

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 16:40
UA EN RU
НБУ утримує курс злотого на рівні 11,74 гривень Фото: Курс злотого становить 11,74 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 30 грудня 11,74 гривні, що відповідає рівню 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7429 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 29 грудня).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.

НБУ утримує курс злотого на рівні 11,74 гривеньbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,32 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси майже не змінилися, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,27-1,72 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 15 копійок. Офіційний курс на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2179 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

Офіційний курс євро зріс до 49,6525 гривень за 1 євро (+0,10 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 26 грудня зріс на 14-20 копійок - до 42,10-42,14 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-28 копійок - до 49,62-49,65 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 29 грудня було підвищено порівняно з попереднім робочим днем на 4 копійки - до 11,74 гривні.

