НБУ підняв курс злотого на 5 копійок

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 16:15
НБУ підняв курс злотого на 5 копійок Фото: Курс злотого становить 11,79 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 31 грудня 11,79 гривні, що на 5 копійок вище за курс 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7963 гривень за 1 злотий (+0,05 гривень порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,58 гривні або на 15%.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,37-1,81 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 17 копійок. Офіційний курс на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3878 гривень за 1 долар (+0,17 грн).

Офіційний курс євро зріс до 49,8565 гривень за 1 євро (+0,20 грн).

На міжбанку в результаті торгів 29 грудня курс долара був на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17-18 копійок вище за закриття торгової сесії 26 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,83-49,85 гривень, що на 20-21 копійку вище за курс 26 грудня.

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 30 грудня дорівнював вартості цієї валюти днем раніше і становив - до 11,74 гривні.

