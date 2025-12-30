НБУ підняв курс злотого на 5 копійок
Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 31 грудня 11,79 гривні, що на 5 копійок вище за курс 30 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7963 гривень за 1 злотий (+0,05 гривень порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,58 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,37-1,81 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 17 копійок. Офіційний курс на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3878 гривень за 1 долар (+0,17 грн).
Офіційний курс євро зріс до 49,8565 гривень за 1 євро (+0,20 грн).
На міжбанку в результаті торгів 29 грудня курс долара був на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17-18 копійок вище за закриття торгової сесії 26 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,83-49,85 гривень, що на 20-21 копійку вище за курс 26 грудня.
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 30 грудня дорівнював вартості цієї валюти днем раніше і становив - до 11,74 гривні.