ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ поднял курс злотого на 5 копеек

Украина, Вторник 30 декабря 2025 16:15
UA EN RU
НБУ поднял курс злотого на 5 копеек Фото: Курс злотого составляет 11,79 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 31 декабря 11,79 гривны, что на 5 копеек выше курса 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7963 гривен за 1 злотый (+0,05 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,58 гривны или на 15%.

НБУ поднял курс злотого на 5 копеек

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,41 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-12 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,37-1,81 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 17 копеек. Официальный курс на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3878 гривен за 1 доллар (+0,17 грн).

Официальный курс евро вырос до 49,8565 гривен за 1 евро (+0,20 грн).

На межбанке в результате торгов 29 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 17-18 копеек выше закрытия торговой сессии 26 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,83-49,85 гривен, что на 20-21 копейку выше курса 26 декабря.

Напомним, что официальный курс злотого на 30 декабря был равен стоимости этой валюты днем ранее и составля - до 11,74 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем