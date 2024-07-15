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НБУ підняв курс долара до рекордного рівня, попри скорочення дефіциту валюти

Фото: Курс долара зріс, попри скорочення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ минулого тижня вперше підняв курс долара вище 41 гривні, незважаючи на те, що структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 8-12 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 532,11 млн доларів. Це на 15,7% менше, ніж тижнем раніше (630,91 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні нижче середнього за тиждень з початку року (543 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 14,7 млрд доларів, що на даний момент менше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).

Курс долара

Минулого тижня курс долара зріс до історичного максимуму (41,04 грн/долар). На готівковому ринку курс піднявся до 41,15.

НБУ контролює ситуацію, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.

Як заявили в центробанку, помітний дефіцит валюти зберігається, НБУ продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним механізмом, що балансує.

Останніми тижнями курс долара зростає, незважаючи на зниження структурного дефіциту валюти на ринку.

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