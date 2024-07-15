НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты

НБУ в течение недели 8-12 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 532,11 млн долларов. Это на 15,7% меньше, чем неделей ранее (630,91 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (543 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос до исторического максимума (41,04 грн/доллар). На наличном рынке курс поднялся до 41,15.

НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.

Как заявили в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

В последние недели курс доллара растет, несмотря на снижение структурного дефицита валюты на рынке.