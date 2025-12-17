НБУ перейшов до зниження курсу євро

17 грудня офіційний курс євро становив 49,6684 гривень.

bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 18 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3384 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 16 грудня зріс на 40-41 копійку порівняно з 15 грудня - до 49,89-49,92 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:44 17 грудня курси становлять 49,66-49,66 гривень.

Курси долара на міжбанку 16 грудня становили 42,28-42,31 гривень, що на 21-22 копійок вище за 15 грудня.

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,98 гривень, що на 2 копійки більше значення попереднього дня. Курс продажу долара зріс на 9 копійок - до 42,56 гривень. Курс купівлі євро 17 грудня збільшився порівняно з 16 грудня на 4 копійки - до 49,36 гривень, курс купівлі долара зріс на 9 копійок і становив 42,04 гривень.