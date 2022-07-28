UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось

Фото: электронные кошельки перевели на стандарт IBAN (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:

  • даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,
  • обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.

"Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах", то есть с 1 декабря 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN состоялся с 13 января 2020 года.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате внедрения IBAN по первым двум буквам сразу можно распознать страну участника расчета( UA-Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины