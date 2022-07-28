НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось

То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:

даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,

обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.

"Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах", то есть с 1 декабря 2022 года.