НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося

Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.
Як зазначили в прес-службі, такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:
"Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції)", - йдеться в повідомленні.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію закону України "Про платіжні послуги", тобто з 1 грудня 2022 року.
Як повідомляло РБК-Україна, остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся з 13 січня 2020 року.
Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.
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