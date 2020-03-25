НБУ перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний

Национальный банк Украины перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, передает РБК-Украина.

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов.

"Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды мы видим снижение ажиотажа и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В прошлый четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник мы уже продали только 50 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний", - сказал Чурий.

Он также отметил, что вчера был первый день с начала кризисных явлений, когда Национальный банк не выходил на рынок.

"Это было связано с тем, что рынок может уже сбалансировать себя сам", - добавил он.

Напомним, НБУ возобновил поставки наличного доллара в Украину. По словам замглавы НБУ, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта. Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро. Сегодня НБУ проводит первый аукцион по продаже наличного доллара.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины объявило на 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах и в евро.