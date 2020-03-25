НБУ перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань

Національний банк України перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий, передає РБК-Україна.

За його словами, з початку року НБУ продав близько 1,5 млрд доларів.

"Що стосується останніх подій на валютному ринку. Починаючи з минулої середи ми бачимо зниження ажіотажу та обсяги інтервенції Національного банку постійно знижуються. У минулий четвер ми продали приблизно 150 млн доларів, потім в п'ятницю 100, в понеділок ми вже продали лише 50 млн доларів для згладжування курсових коливань", - сказав Чурий.

Він також зазначив, що вчора був перший день з початку кризових явищ, коли Національний банк не виходив на ринок.

"Це було пов'язано з тим, що ринок може вже збалансувати себе сам", - додав він.

Нагадаємо, НБУ відновив постачання готівкового долара в Україну. За словами заступника голови НБУ, у зв'язку з коронавірусом значно скоротилося число авіарейсів в Україну, у тому числі тих, якими доставлялося готівкова валюта. Також він повідомив, що минулого тижня вдалося доставити кілька партій в готівковому євро. Сьогодні НБУ проводить перший аукціон з продажу готівкового долара.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України оголосило на 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах і в євро.