НБУ возобновил поставки наличного доллара в Украину 

Фото: Олег Чурий (Press office NBU)

На прошлой неделе в Украину удалось доставить несколько партий в наличном евро

Национальный банк Украины возобновил поставки наличного доллара в Украину. Об этом на брифинге заявил замглавы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта.

"Были банки, которые завозили ее и распродавали ее для пополнения касс, для удовлетворения спроса физических лиц. На сегодня есть проблемы с авиасообщением, поэтому НБУ приобщился к доставке иностранной валюты в Украину", - добавил он.

Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро.

"Мы для этого провели два аукциона по продаже наличного евро за безналичный евро. Мы провели два аукциона - на 100 и на 200 млн евро, но спрос был невысокий и мы продали всего 36 млн евро … Спрос на евро стихает", - отметил Чурий.

Он также добавил, что сегодня НБУ проводит первый аукцион по продаже наличного доллара.

"Мы выставили 130 млн долларов, которые удалось доставить в Украину. Следующий аукцион по продаже наличного доллара мы будем проводить в понедельник. И на следующей неделе мы сможем завезти определенную партию долларов. В ближайшее время будем регулярно проводить аукционы по доллару, пока не удовлетворится спрос банков их клиентов", - добавил замглавы НБУ.

Ситуація на валютному ринку Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Другий день поспіль Національний банк не проводить інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях близьких до 28 грн за долар США. Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками. Наразі очікуємо на другу партію готівкового долару. Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше. Наш бонус сьогодні – відео с заступником Голови НБУ Олегом Чурієм, який відповів на запитання наших читачів у Facebook. Якої політики Національний банк буде дотримуватися надалі на валютному ринку? Чи варто очікувати фінансування МВФ? Коли остаточно вирішиться проблема з дефіцитом доларової готівки? Детальні відповіді знайдете у відео. Зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні. #НБУ #коронавірус Опубліковано Національний банк України Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, Министерство финансов Украины объявило на 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах и в евро. В то же время Минфин отказался размещать государственные облигации в гривне.