НБУ пересмотрел список системно важных банков

По отношению к системно важным банкам действуют повышенные требования
Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк. Так образом, системно важными банками определены:
Напомним, для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Дополнительно к нормативному значению достаточности основного капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка
Отметим, в 2019 году Национальный банк Украины по новой методологии определил перечень из 14 системно важных банков.
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.