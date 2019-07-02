НБУ существенно расширил список системно важных банков

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Вместо трех системно важных банков их будет 14

Национальный банк Украины по новой методологии определил перечень из 14 системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, новая методология дала возможность значительно расширить количество таких банков.

"Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. НБУ уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, поскольку потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, теперь системно важными являются 14 банков:

1. Приватбанк;

2. Ощадбанк;

3. Укрэксимбанк;

4. Укргазбанк;

5. Альфа-банк;

6. Укрсоцбанк;

7. Райффайзен Банк Аваль;

8. ПУМБ;

9. Укрсиббанк;

10. Таскомбанк;

11. Универсал банк;

12. Кредобанк;

13. ОТП банк;

14. Пивденный.

Получение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

"В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации", - отмечается в сообщении НБУ

Напомним, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Как сообщало РБК-Украина, в июне Национальный банк Украины пересмотрел методологию определения системно важных банков. Новая методология учитывает рекомендации Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.