НБУ переглянув список системно важливих банків

По відношенню до системно важливих банків діють підвищені вимоги
Національний банк України оновив перелік системно важливих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними прес-служби, кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк. Так чином, системно важливими банками визначено:
Нагадаємо, для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості. Додатково до нормативного значення достатності основного капіталу вони мають сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року і залежатиме від значення показника системної важливості банку
Відзначимо, у 2019 році Національний банк України за новою методологію визначив перелік з 14 системно важливих банків.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.