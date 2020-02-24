Прибыль украинских банков выросла в начале года более чем на 20%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банковский сектор начал новый год с высоких показателей

В январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн тогда как расходы - на 8% до 16 млрд грн.

Факторы роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков н на 11% до 3,5 млрд грн;

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 2,7 млрд грн;

низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.