НБУ перерахує до держбюджету України рекордну суму прибутку в історії

Національний банк України не ставить перед собою цілі отримувати прибуток, оскільки основна функція є інша. Однак минулого року центробанк заробив найбільше в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Як зазначили в НБУ, за підсумками 2024 року прибуток до розподілу НБУ становив 102,7 млрд гривень. Частина суми (18,5 млрд гривень) буде спрямована в загальні резерви НБУ.

Решта(84,2 млрд гривень) буде спрямована до державного бюджету після узгодження термінів з Міністерством фінансів України.

"Це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, хоча метою НБУ не є отримання прибутку, а всі зусилля центробанку зосереджуємо на виконанні мандата НБУ - забезпечення цінової та фінансової стабільності, ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу.

Звітність НБУ

Рада Національного банку України 18 квітня 2025 року затвердила консолідовану фінансову звітність за 2024 рік.

Станом на 31 грудня 2024 року валюта балансу Національного банку становила 2 700 млрд гривень (у 2023 році – 2 392,6 млрд гривень). Основні зміни в активах НБУ у 2024 році зумовлені збільшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до 43,8 млрд доларів на кінець 2024 року (з 40,5 млрд доларів – на кінець 2023 року), зокрема збільшенням:

на 15% обсягу цінних паперів нерезидентів;

на 30% коштів і депозитів в іноземній валюті.

Фінансовий результат НБУ за 2024 рік становив 231 млрд гривень.