ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ відзвітував про прибуток за минулий рік: куди підуть кошти

Україна, Субота 27 квітня 2024 10:48
UA EN RU
НБУ відзвітував про прибуток за минулий рік: куди підуть кошти Фото: НБУ перерахував до держбюджету половину прибутку за 2023 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За підсумками 2023 року прибуток до розподілу Національного банку становить 76,6 млрд гривень. Це менше, ніж рекордний прибуток за 2022 рік (91 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з вимогами закону НБУ спрямував 37,97 млрд гривень на збільшення загальних резервів центробанку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань.

Решту суми прибутку до розподілу (38,64 млрд гривень) НБУ перерахував до державного бюджету України.

Результат 2023 року

Станом на 31 грудня 2023 року валюта балансу НБУ становила 2 392,6 млрд гривень (у 2022 році - 1 958,6 млрд гривень).

Основні складові активів:

  • активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складали:
    • цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 073,0 млрд гривень;
    • кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких - 373,4 млрд гривень;
  • цінні папери України - 728 млрд гривень.

Основні зміни в активах Національного банку у 2023 році зумовлені:

  • збільшенням на 42% обсягу міжнародних резервів - до 40,5 млрд доларів на кінець 2023 року, зокрема збільшенням на 54% обсягу цінних паперів нерезидентів;
  • зменшенням у 7 разів кредитного портфеля переважно за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Збільшення розміру власного капіталу НБУ у 2023 році на 28% - з 328,2 млрд гривень до 420,1 млрд гривень - відбулося загалом за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2023 рік становив 130,6 млрд гривень.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року НБУ перерахував до держбюджету найбільшу у своїй історії суму прибутку - 71,87 млрд гривень. Прибуток до розподілу НБУ становив 91 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Податки
NEWS
Тарифи, субсидії та пенсії: чи буде підвищення з 1 травня для українців
Тарифи, субсидії та пенсії: чи буде підвищення з 1 травня для українців
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме