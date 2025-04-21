НБУ перечислит в госбюджет Украины рекордную сумму прибыли в истории

Национальный банк Украины не ставит перед собой цели получать прибыль, поскольку основная функция другая. Однако в прошлом году центробанк заработал больше всего в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, по итогам 2024 года прибыль к распределению НБУ составила 102,7 млрд гривен. Часть суммы (18,5 млрд гривен) будет направлена в общие резервы НБУ.

Остальные (84,2 млрд гривен) будут направлены в государственный бюджет после согласования сроков с Министерством финансов Украины.

"Это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, хотя целью НБУ не является получение прибыли, а все усилия центробанка сосредоточены на выполнении мандата НБУ - обеспечение ценовой и финансовой стабильности, эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу.

Отчетность НБУ

Совет Национального банка Украины 18 апреля 2025 года утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.

По состоянию на 31 декабря 2024 года валюта баланса Национального банка составила 2 700 млрд гривен (в 2023 году - 2 392,6 млрд гривен). Основные изменения в активах НБУ в 2024 году обусловлены увеличением на 8% объема международных резервов - до 43,8 млрд долларов на конец 2024 года (с 40,5 млрд долларов - на конец 2023 года), в частности увеличением:

на 15% объема ценных бумаг нерезидентов;

на 30% средств и депозитов в иностранной валюте.

Финансовый результат НБУ за 2024 год составил 231 млрд гривен.