НБУ перечислил в госбюджет почти 43 млрд грн своей прибыли

Национальный банк Украины 1 апреля перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.

Ранее НБУ перечислял в госбюджет прибыль несколькими траншами.

"Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственный бюджет сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавирусом в стране и поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) решил перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году. Эта сумма на 2 млрд грн больше чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". После этого 31 марта Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора по 2019 год и обязательства НБУ за 2019 год перед государственным бюджетом Украины в сумме 42,72 млрд грн.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн - всю сумму части прибыли до распределения, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.