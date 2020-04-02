НБУ перерахував до держбюджету майже 43 млрд грн свого прибутку

Національний банк України 1 квітня перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку.

Раніше НБУ перераховував до держбюджету прибуток декількома траншами.

"У такий спосіб Національний банк допомагає уряду у нелегкій справі подолання епідемії в Україні. На державний бюджет зараз лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні та підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) виріши перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до державного бюджету у 2020 році. Ця сума на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік". Після цього 31 березня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2019 рік та зобов’язання НБУ за 2019 рік перед державним бюджетом України у сумі 42,72 млрд грн.

Нагадаємо, 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету України 64 898 млн грн - усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.