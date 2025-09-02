У НБУ озвучили очікування щодо нової програми з МВФ

Чому потрібна нова програма

За словами Ніколайчука, поточний перегляд діючої програми ускладнюється через високі безпекові ризики та великі оборонні витрати наступного року.

"Власне, потенційна нова програма, яка матиме довший горизонт планування, має набагато більше шансів відповідати всім внутрішнім параметрам Міжнародного валютного фонду", - пояснив він.

Він наголосив, що НБУ зараз працює над виконанням усіх умов поточної програми.

На чому буде акцент

"Ця нова програма, як і раніше, має фокусуватися на забезпеченні макроекономічної й фінансової стабільності", - підкреслив Ніколайчук.

Крім того, вона дозволить консолідувати зусилля міжнародних партнерів для фінансування бюджету та значних оборонних витрат.

У перспективі наступних років програма матиме ще один ключовий акцент - створення умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом.

"Зокрема, у фінансовому секторі мова йде про реалізацію амбітних планів щодо створення інфраструктури фінансових ринків, які мають забезпечити фундамент для економічного відновлення", - зазначив представник НБУ.

Роль МВФ у підтримці

Ніколайчук підкреслив, що роль МВФ у консолідації міжнародної допомоги залишиться ключовою.

"Абсолютно, лідируюча роль МВФ у консолідації зусиль міжнародних партнерів має зберегтися. Програма з МВФ, на нашу думку, давала нашим міжнародним партнерам досить високий рівень комфорту, що ці спільні фінансові ресурси не будуть втрачені в полум'ї макрофінансового безладу, економічної кризи", - сказав він.

За його словами, програма також була й залишається зручним інструментом для України.

"Ми маємо можливість підтверджувати партнерам свою націленість на забезпечення необхідних структурних реформ. І на цій основі створювати для них комфорт, щоб вони у свою чергу дотримувалися своїх фінансових запевнень", - додав Ніколайчук.