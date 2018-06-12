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НБУ ожидает вхождение Украины в программу сотрудничества с МВФ к осени

НовостиЭкономика    12.06.2018 - 15:00
Фото: представництво МВФ в Україні (УНІАН)
Фото: представництво МВФ в Україні (УНІАН)

Украине предстоит рефинансировать значительный объем внешних заимствований

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает вхождение Украины в программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) к осени. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина

"После принятия закона о Высшем антикоррупционном суде существенно возросли шансы на быстрое возобновление программы. Остаются еще отдельные требования, которые необходимо выполнить. И Национальный банк ожидает, надеется, что к осени мы опять войдем в программу сотрудничества с Международным валютным фондом", - сказал Ваврищук. 

Кроме этого, он отметил, что, в частности, Украине необходимо возобновление такого сотрудничества и в рамках рефинансирования внешних заимствований. 

"Украине предстоит рефинансировать значительный объем внешних заимствований в течение второй половины 2018 года, 2019-2020 гг. И, конечно, хотелось бы, чтобы это рефинансирование было на выгодных условиях, по приемлемой процентной ставке. Для этого тоже необходимо возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями", - отметил директор Департамента финансовой стабильности НБУ. 

Напомним, ранее сегодня глава НБУ Яков Смолий сообщил, что приезд миссии МВФ в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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