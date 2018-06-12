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НБУ очікує входження України у програму співпраці з МВФ до осені

НовиниЕкономіка    12.06.2018 - 15:00
Фото: представництво МВФ в Україні (УНІАН)
Фото: представництво МВФ в Україні (УНІАН)

Україні належить рефінансувати значний обсяг зовнішніх запозичень

Національний банк України (НБУ) очікує входження України у програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до осені. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу повідомив директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Після прийняття закону про Вищий антикорупційний суд істотно зросли шанси на швидке відновлення програми. Залишаються ще окремі вимоги, які необхідно виконати. І Національний банк очікує, сподівається, що до осені ми знову увійдемо в програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом", - сказав Ваврищук.

Крім цього, він зазначив, що, зокрема, Україні необхідно відновлення такого співробітництва в рамках рефінансування зовнішніх запозичень.

"Україна повинна рефінансувати значний обсяг зовнішніх запозичень протягом другої половини 2018 року, 2019-2020 рр. І, звичайно, хотілося б, щоб це рефінансування було на вигідних умовах, за прийнятною відсотковою ставкою. Для цього теж необхідно відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями", - зазначив директор Департаменту фінансової стабільності НБУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова НБУ Яків Смолій повідомив, що приїзд місії МВФ в Київ залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету.

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Теги публікації: Національний банк України, МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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