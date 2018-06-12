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Интервью

В НБУ рассказали, когда ожидать визит миссии МВФ в Киев

НовостиФинансы    12.06.2018 - 13:05
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)

МВФ посетит с визитом Украину после пересмотра тарифов на газ

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время брифинга в рамках Форума финансовой инклюзии, передает "ZN.ua".

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал Смолий.

Вместе с тем, он заявил, что не готов сейчас обсуждать транш МВФ, "потому что закон о Высшем антикоррупционном суде недавно только подписал президент и нужно принять еще один закон, который будет вводить в действие закон об антикоррупционном суде".

"Однако у нас остались несогласованные вопросы реформирования газового сектора и также другие вопросы, которые у миссии МВФ должны быть согласованы до того, как будет принято решение о выделении очередного транша. Мы ожидаем, что те вопросы, которые я только что назвал, являются предметом дискуссии и обсуждения, и ожидаем, что все-таки решение Фонда будет принято в пользу получения очередного транша", - добавил глава НБУ.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью этого года.

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий также заявил, что получение финансирования от МВФ ожидается осенью.

Маркарова рассказала, что еще нужно сделать, чтобы получить транш МВФ Минфин ожидает получения транша МВФ осенью этого года
Теги публикации: Национальный банк Украины, МВФ, Транш  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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