НБУ отсудил у Коломойского почти миллиард гривен

Иллюстративное фото (УНИАН)

Нацбанк взимает средства с компаний, подконтрольных Коломойскому

Хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука в издании Экономическая правда.

Как отметил Григорчук, четыре месяца назад НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн.

"Цель этих исков - заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Задолго до вхождения государства в капитал "Приватбанка" НБУ предоставлял кредиты рефинансирования финучреждению. Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены. Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующими договорам получил обеспечение от подконтрольных Коломойскому компаний", - добавил он.

Григорчук сообщил, что в обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: "Буковель", "Биола", самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

"Поскольку на май 2018 года в "ПриватБанке" сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 млрд грн, Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в том числе, имущества поручителей", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ.

Напомним, в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit "Приватбанка" подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 млрд долларов.

Отметим, что в октябре Киевский районный суд. Одесса оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского, которым он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и "Приватбанка" с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами).