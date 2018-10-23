НБУ виграв ще один суд у Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський намагався заблокувати розслідування міжнародних радників щодо діяльності колишніх співвласників ПриватБанку

Київський районний суд м. Одеса залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського, яким він намагався заблокувати співпрацю Національного банку України, Міністерства фінансів та "ПриватБанку" з українськими та міжнародними компаніями (юридичними радниками і консультантами). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, ці компанії були залучені до фінансового розслідування діяльності колишніх співвласників "ПриватБанку" та юридичного супроводження справ, що стосуються націоналізації банку.

"Національний банк задоволений справедливим рішенням суду, яке стверджує верховенство права в Україні та запобігає зловживанням процесуальними нормами. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу ПриватБанку та створили безпідставні додаткові витрати для держави", - прокоментував рішення Одеського суду начальник управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit "ПриватБанку" підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. До націоналізації Ігор Коломойський володів 41,9% акцій "ПриватБанку".