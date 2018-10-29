НБУ відсудив у Коломойського майже мільярд гривень

Ілюстративне фото (УНІАН)

Нацбанк стягує кошти з компаній, підконтрольних Коломойському

Господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн у справах проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука у виданні Економічна правда.

Як зазначив Григорчук, чотири місяці тому НБУ подав 148 позовів проти Коломойського та пов’язаних з ним 32 компаній на загальну суму близько 10 млрд грн.

"Мета цих позовів - змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Задовго до входження держави в капітал "ПриватБанку" НБУ надавав фінустанові кредити рефінансування. Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником банку, надав центральному банку персональну гарантію, що ці кредити будуть погашені. Окрім особистої поруки, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній", - додав він.

Григорчук повідомив, що у забезпечення зобов’язань до НБУ передавались вже всім відомі об’єкти: "Буковель", "Біола", літаки МАУ, агротермінал, нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно.

"Оскільки на травень 2018 року у "ПриватБанку" сформувалась прострочена заборгованість перед НБУ на суму близько 10 млрд грн, Національний банк отримав законне право вимагати погашення цього боргу за рахунок, у тому числі, майна поручителів", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ.

Нагадаємо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit "ПриватБанку" підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів.

Зазначимо, що у жовтні Київський районний суд м. Одеса залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського, яким він намагався заблокувати співпрацю Національного банку України, Міністерства фінансів та "ПриватБанку" з українськими та міжнародними компаніями (юридичними радниками і консультантами).