НБУ отсрочил введение новых требований к банкам

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Банки не должны формировать дополнительный капитал в кризисный период

Национальный банк Украины (НБУ) отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики.

В частности, оно предусматривает отсрочку соблюдения требований:

буфера консервации капитала, который банки должны были поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% к 1 января 2023 года;

буфер системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021.

"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов до тех пор, пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее", - добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банки обязаны "определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать не ключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) будет жестко реагировать на жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады.