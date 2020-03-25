ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ відтермінував введення нових вимог до банків

Новини » Фінансова криза 2020     25.03.2020 - 15:59
НБУ відтермінував введення нових вимог до банків
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Банки не повинні формувати додатковий капітал у кризовий період

Національний банк України (НБУ) відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, ухвалене рішення дозволить банківській системі України в період нестабільності на світових ринках і запровадження в країні карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечувати стабільне функціонування та кредитну підтримку економіки.

Зокрема, воно передбачає відтермінування вимог дотримання:

  • буфера консервації капіталу, який банки мали поетапно формувати з 1 січня цього року у розмірі 0,625% від основного капіталу і поступово збільшити його розмір до 2,5% до 1 січня 2023;
  • буферу системної важливості, розмір якого визначається відповідно до рівня системної важливості банку. Раніше системно важливі банки мали почати виконувати вимогу дотримання такого буферу з 1 січня 2021.

"Попри відтермінування вимог по дотриманню буферів, банкам необхідно зберігати наявний запас капіталу для забезпечення власної стійкості та покриття можливих втрат. Тому Національний банк України рекомендує утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше", - додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банки зобов'язані "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, і закривати не ключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) буде жорстко реагувати на скарги клієнтів, яким банки не повертають вклади.

НБУ зобов'язав банки завантажити банкомати і вчасно повертати депозити Вперше за останні тижні Нацбанк не проводив інтервенції з продажу валюти
Новини України Національний банк Українибанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся