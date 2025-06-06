НБУ оцінив вплив дефолту за облігаціями на фінансову стабільність в Україні

"Ми не бачимо жодних негативних проявів. Відбувається і продовжується процес природний щодо напрацювання умов реструктуризації", - сказав він.

За його словами, НБУ не є учасником процесу. Хоча центробанк має в портфелі 44 млн варантів, він не пов'язаний з Міністерством фінансів.

Пишний нагадав, що з травня минулого року діє мораторій на виплату за ВВП-варантами.

"Тому все в руках уряду, під контролем уряду і без ризиків для фінансової стабільності. Жодного негативу немає", - додав він.