НБУ оценил влияние дефолта по облигациям на финансовую стабильность в Украине

"Мы не видим никаких негативных проявлений. Происходит и продолжается процесс естественный по наработке условий реструктуризации", - сказал он.

По его словам, НБУ не является участником процесса. Хотя центробанк имеет в портфеле 44 млн варрантов, он не связан с Министерством финансов.

Пышный напомнил, что с мая прошлого года действует мораторий на выплату по ВВП-варрантам.

"Поэтому все в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности. Никакого негатива нет", - добавил он.