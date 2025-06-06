НБУ оцінив вплив дефолту за облігаціями на фінансову стабільність в Україні
Україна пропустила платіж за державними облігаціями (так званими ВВП-варантами) через мораторій на виплати.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
"Ми не бачимо жодних негативних проявів. Відбувається і продовжується процес природний щодо напрацювання умов реструктуризації", - сказав він.
За його словами, НБУ не є учасником процесу. Хоча центробанк має в портфелі 44 млн варантів, він не пов'язаний з Міністерством фінансів.
Пишний нагадав, що з травня минулого року діє мораторій на виплату за ВВП-варантами.
"Тому все в руках уряду, під контролем уряду і без ризиків для фінансової стабільності. Жодного негативу немає", - додав він.
Дефолт України
Нагадаємо, Україна відмовилася платити за ВВП-варантами, оскільки діє мораторій на виплати, який залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації.
Через це міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з CC до D (дефолт). Агентство не очікує виплат за цими бумагами, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями.
Рейтинги зараз ніяк не впливають на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу.
Випущені 2015 року ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж 665 млн доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.
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