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НБУ оценил влияние дефолта по облигациям на финансовую стабильность в Украине

Украина, Пятница 06 июня 2025 09:46
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НБУ оценил влияние дефолта по облигациям на финансовую стабильность в Украине Фото: НБУ (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина пропустила платеж по государственным облигациям (так называемым ВВП-варрантам) из-за моратория на выплаты.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

"Мы не видим никаких негативных проявлений. Происходит и продолжается процесс естественный по наработке условий реструктуризации", - сказал он.

По его словам, НБУ не является участником процесса. Хотя центробанк имеет в портфеле 44 млн варрантов, он не связан с Министерством финансов.

Пышный напомнил, что с мая прошлого года действует мораторий на выплату по ВВП-варрантам.

"Поэтому все в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности. Никакого негатива нет", - добавил он.

Дефолт Украины

Напомним, Украина отказалась платить по ВВП-варрантам, поскольку действует мораторий на выплаты, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.

Из-за этого международное рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с CC до D (дефолт). Агентство не ожидает выплат по этим бумагам, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям.

Рейтинги сейчас никак не влияют на Украину, поскольку Киев пока не планирует выходить на рынок для привлечения коммерческого долга.

Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж 665 млн долларов должен быть осуществлен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.

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