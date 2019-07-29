В НБУ оценили состояние экономики Украины после выборов

Фото: Богдан Данилишин (facebook.com/Богдан Данилишин)

В Нацбанке отметили, что наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности

В Национальном банке Украины оценили состояние экономики Украины после выборов. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своем Facebook.

Он отметил, что состояние экономики не дает повода для оптимизма, а наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности.

"Какое имеем состояние нашей экономики после всех выборов? Оно не дает повода для оптимизма. Например, индекс промышленного производства в июне по сравнению с маем составил 98,7% - объем промпроизводства в июне текущего года снизился на 1,3% по сравнению с маем. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и если применить "базовый" метод - в июне этого года по отношению к июню 2018 года промпроизводство упало на те же 1,3%. Наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности (снижение к маю текущего года на 2,8 %, к июню прошлого года на 4,8%) и производстве товаров инвестиционного назначения (снижение до мая текущего года на 4,1%, к июню прошлого года на 8,4%)", - подчеркнул он.

По его словам, объемы производства упали и в производстве строительной продукции.

"В производстве строительной продукции в июне по сравнению с маем объемы производства упали на 7,3% (это происходит в разгар сезона строительных работ!). Не исключено, что это опережающий индикатор, свидетельствующий о приближении замедления в строительной сфере", - написал Данилишин.

Напомним, Инфляционный отчет за июль 2019 года Национального банка гласит, что основным драйвером экономического роста в Украине будет оставаться внутренний спрос.

Как писало РБК-Украина ранее, по разным расчетам реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года, а также уровень производительности труда.

Добавим также, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.