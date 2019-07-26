НБУ назвал главный драйвер экономического роста в Украине

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Годовой рост ВВП составит примерно 3%

Основным драйвером экономического роста в Украине будет оставаться внутренний спрос. По это говорится в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка.

Как отмечается в обзоре, НБУ повысил прогноз роста реального ВВП в 2019 (до 3% с 2,5%) и 2020 (до 3,2% с 2,9%) годах в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и улучшением прегнозов урожая зерновых.

"Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным благодаря росту реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа", - говорится в обзоре.

Также весомую поддержку экономике будут оказывать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами и будут направляться прежде всего в экспортоориентированные отрасли и энергетику, считают эксперты НБУ.

В обзоре также отмечается, что снижение темпов экономического роста в 2019 году до 3,0% (после 3,3% в 2018 году) связано с замедлением глобальной экономики и мировой торговли, сдержанной фискальной политикой в связи с необходимость погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткими монетарными условиями, необходимыми для снижения инфляции к цели. В то же время существенная поддержка экономической активности ожидается со стороны благоприятных условий торговли, а также очередного рекордного урожая зерновых в Украине.

Рост реального ВВП ускорится до 3,2% в 2020 и 3,7% в 2021 году. Этому будут способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление экономической активности в мире. Сдерживающим фактором для экономического роста будет сокращение объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов, считают эксперты НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, по разным расчетам реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года, а также уровень производительности труда

Напомним, реальные доходы (с учетом инфляции) украинцев в первом квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,7%.