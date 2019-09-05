НБУ оценил влияние пиковых выплат по долгу на курс гривны

Пиковые выплаты по внешнему долгу в начале сентября были плановыми и не повлияли на валютный курс. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Смолий, Национальный банк погасил остатки долга перед МВФ по программе 2014 года, а Министерство финансов - задолженность по еврооблигациям и проценты.

"Эти выплаты были нами заложены в наши макроэкономические прогнозы и абсолютно никак не повлияли на валютный рынок. Это все было предусмотрено в графике обслуживания долга", - сказал глава НБУ.

Напомним, Министерство финансов Украины 3 сентября выплатило около 1,1 млрд долларов по долгам прошлых лет. Минфин выплатил 661 млн долларов по гособлигациям, выпущенным в 2015 году и 444 млн долларов процентов по облигациям со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Как сообщало РБК-Украина, 3 сентября НБУ окончательно погасил кредиты Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили 156 млн в долларовом эквиваленте.