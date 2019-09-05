НБУ оцінив вплив пікових виплат за боргом на курс гривні

Пікові виплати за зовнішнім боргом на початку вересня були плановими і не вплинули на валютний курс. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Смолій, Національний банк погасив залишки боргу перед МВФ за програмою 2014 року, а Міністерство фінансів - заборгованість за єврооблігаціями і відсотки.

"Ці виплати були нами закладені в наші макроекономічні прогнози і абсолютно ніяк не вплинули на валютний ринок. Це все було передбачено в графіку обслуговування боргу", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України 3 вересня виплатило близько 1,1 млрд доларів за боргами минулих років. Мінфін виплатив 661 млн доларів за держоблігаціями, випущеними в 2015 році та 444 млн доларів відсотків за облігаціями з терміном погашення в 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 вересня НБУ остаточно погасив кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by 2014 року. Фінальні платежі становили 156 млн у доларовому еквіваленті.