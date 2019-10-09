НБУ оценил вероятность новой программы с МВФ до конца года

Национальный банк Украины оценивает вероятность соглашения о новой программе Международным валютным фондом до конца 2019 года как высокую. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Рожкова, новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены страной в рамках прошлых программ. По ее словам, эти пункты обычно является каркасом следующего документа, после чего начинаются переговоры по новым пунктам.

Рожкова сообщила, что в течение следующих нескольких недель до ежегодной встречи директоров МВФ в Вашингтоне планируется проработать все вопросы с фондом.

"Вероятность получения новой программы МВФ в этом году высокая", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

В то же время, по данным РБК-Украина, в Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены давлением на экс-главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и нынешнее правление НБУ. Фонду нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Игоря Коломойского в вопросе "ПриватБанка", а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.