НБУ оценил глубину падения экономики Украины во время карантина

Пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года. По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль.

Как отмечается в обзоре, вместе со снятием основных ограничений уже с III квартала экономика начала постепенно восстанавливаться на фоне мягкой фискальной и монетарной политики.

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Однако эксперты НБУ считают, что восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. Сектор услуг, торговля и транспорт, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений, частично возобновятся уже в III квартале. Однако еще долгое время эти отрасли не вернутся к докризисному уровню, поскольку потребительские настроения населения будут оставаться подавленными. Услуги международного пассажирского авиасообщения еще длительное время будут ограничены и полноценно возобновятся только с затуханием пандемии в мире.

По прогнозу НБУ, полноценное восстановление в экспортоориентированных отраслях, в частности в металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство ожидаемо будет среди видов экономической деятельности, которые менее всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за худших погодных условий.

В НБУ прогнозируют, что в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и восстановлению внешнего спроса. Восстановление экономики после карантина будет происходить в условиях изменения отдельных потребительских предпочтений и бизнес-моделей в экономике. В частности, возрастет роль ИТ-инфраструктуры для коммуникаций в режиме удаленной работы, что будет вызывать сокращение спроса на офисные помещения, определенный толчок получит внутренний туризм и связанные с ним услуги из-за проблем с международным сообщением

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 6,0%.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.