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НБУ оцінив глибину падіння економіки України під час карантину

Автор: Олександр Білоус

Найгірше падіння вже позаду, очікується поступове відновлення

Пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року. За оцінками НБУ, падіння ВВП за квартал становитиме близько 11% р/р.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за липень.

Як зазначається в огляді, разом зі зняттям основних обмежень уже з ІІІ кварталу економіка почала поступово відновлюватися на тлі м’якої фіскальної та монетарної політики.

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Проте експерти НБУ вважають, що відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Сектор послуг, торгівля і транспорт, які найбільше постраждали від карантинних обмежень, частково відновляться вже у ІІІ кварталі. Однак ще тривалий час ці галузі не повернуться до докризового рівня, оскільки споживчі настрої населення залишатимуться пригніченими. Послуги з міжнародного пасажирського авіасполучення ще тривалий час будуть обмежені та повноцінно відновляться лише зі вщуханням пандемії у світі.

За прогнозом НБУ, повноцінне відновлення в експортоорієнтованих галузях, зокрема в металургії, відбудеться разом зі зростанням світового попиту вже в наступному році. Сільське господарство очікувано буде серед видів економічної діяльності, які найменше постраждають саме від карантинних обмежень, проте цьогоріч очікуються дещо менші обсяги врожаю через гірші погодні умови.

У НБУ прогнозують, що у 2021-2022 роках українська економіка зростатиме завдяки монетарним та фіскальним стимулам і відновленню зовнішнього попиту. Відновлення економіки після карантину відбуватиметься в умовах зміни окремих споживчих уподобань та бізнес-моделей в економіці. Зокрема зросте роль ІТ-інфраструктури для комунікацій у режимі віддаленої роботи, що викликатиме у т.ч. зменшення попиту на офісні приміщення, певний поштовх отримає внутрішній туризм та пов’язані з ним послуги через проблеми з міжнародним сполученням, тощо.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Прогноз погоди
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