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НБУ ухудшил прогноз падения экономики Украины

Киев, Четверг 23 июля 2020 14:07
НБУ ухудшил прогноз падения экономики Украины
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прогноз находится посередине между оптимистическими ожиданиями правительства и реалистическими от МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 6,0%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При этом ожидается, что в 2021 году восстановительный рост составит 4,0%.

По сравнению с апрельским прогнозом, ожидания НБУ на 2020 год ухудшились на 1 п.п., на 2021 год - на 0,3 п.п.

НБУ ухудшил прогноз падения экономики Украины

Напомним, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

НБУ прогнозировал, что экономика Украины сократится к 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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