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НБУ відкликав ліцензію у дрібного російського банку

Новини » Фінанси    07.11.2018 - 10:24
Фото: БМ Банк (РБК-Україна)
Фото: БМ Банк (РБК-Україна)

"БМ Банк" прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності

Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ "БМ Банк" та виключив цей банк з державного реєстру банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

За даними центробанку, АТ "БМ Банк" - шостий банк, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи. Раніше Національний банк вже відкликав ліцензії у ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".

Відзначимо, що АТ "БМ Банк" - дочірній банк російського державного банку ВТБ. На початку листопада АТ "ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні. У НБУ пояснили це рішеннями судів.  

Нагадаємо, що  5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, "Промінвестбанку" та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з заявою про забезпечення позову колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, які мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.

 

 

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