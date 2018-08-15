НБУ отозвал лицензию у еще одного банка

У DV Bank отозвали банковскую и генеральную лицензии

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии DV Bank на проведение валютных операций. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что ранее DV Bank принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Отметим, до этого по аналогичной процедуре отзывали лицензии у ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО "Кредит Оптима Банк".

"Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности", - добавили в НБУ.

Согласно закону об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

Напомним, ранее РБК-Украина, что НБУ ликвидирует банк "Юнисон".

Отметим, в апреле Национальный банк предоставил "Укрпочте" лицензию на денежные переводы в гривне.