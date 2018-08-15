НБУ відкликав ліцензію у ще одного банку

У DV Bank відкликали банківську та генеральну ліцензії

Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії DV Bank на проведення валютних операцій. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Повідомляється, що раніше DV Bank ухвалив рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Зазначимо, до цього за аналогічною процедурою відкликали ліцензії у ПАТ "КБ" Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ВАТ "Промислово-фінансовий банк" та ВАТ "Кредит Оптима Банк".

"Причиною для відкликання банківської та генеральної валютної ліцензії є узгодження банками з Національним банком плану припинення та повне виконання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності", - додали в НБУ.

Згідно з законом про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків, акціонери банку можуть прийняти рішення про припинення банківської діяльності і зберегти юридичну особу. Така юридична особа може продовжити працювати на ринку фінансових послуг (за умови отримання відповідних ліцензій) або здійснювати інші види господарської діяльності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна, що НБУ ліквідує банк "Юнісон".

Зазначимо, у квітні Національний банк надав "Укрпошті" ліцензію на грошові перекази в гривні.