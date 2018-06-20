НБУ ликвидирует банк "Юнисон"

Регулятор лишил банк лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2018 № 345-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк" Юнисон". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию банка на оказание дилерских услуг.

Отметим, что указанное финучреждение отнесено к категории неплатежеспособных и фигурирует во многих расследованиях правоохранительных органов как банк, связанный с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

По данным Генеральной прокуратуры, банк являлся одной из так называемых "площадок" для отмывания средств, полученных незаконным путем.