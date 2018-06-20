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НБУ ликвидирует банк "Юнисон"

НовостиФинансы    20.06.2018 - 11:39
Фото: логотип банка Юнисон (unisonbank.com.ua)
Фото: логотип банка Юнисон (unisonbank.com.ua)

Регулятор лишил банк лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2018 № 345-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк" Юнисон". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию банка на оказание дилерских услуг.

Отметим, что указанное финучреждение отнесено к категории неплатежеспособных и фигурирует во многих расследованиях правоохранительных органов как банк, связанный с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

По данным Генеральной прокуратуры, банк являлся одной из так называемых "площадок" для отмывания средств, полученных незаконным путем.

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Теги публикации: ликвидация банков, лицензия, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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