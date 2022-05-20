НБУ отменил ограничения на курс продажи валют

Национальный банк Украины (НБУ) с завтрашнего дня, 21 мая, отменяет ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"С 21 мая 2022 отменяются ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам", - говорится в релизе.

Отмечается, что также отменяются аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если расчет происходит гривневой картой за рубежом.

Кроме того, временно снижен ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте, со 100 тысяч гривен. Как пояснили в НБУ, это позволит снизить риски оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений.