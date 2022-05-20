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НБУ отменил ограничения на курс продажи валют

Фото: НБУ отменил ограничения на курс продажи наличной валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) с завтрашнего дня, 21 мая, отменяет ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"С 21 мая 2022 отменяются ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам", - говорится в релизе.

Отмечается, что также отменяются аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если расчет происходит гривневой картой за рубежом.

Кроме того, временно снижен ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте, со 100 тысяч гривен. Как пояснили в НБУ, это позволит снизить риски оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений.

Напомним, в конце апреля НБУ ввел ряд валютных ограничений для банков, включая требование по курсу продажи наличной валюты.

Отметим, 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты.

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