НБУ отменил ограничения на курс продажи валют

Национальный банк Украины (НБУ) с завтрашнего дня, 21 мая, отменяет ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"С 21 мая 2022 отменяются ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам", - говорится в релизе.
Отмечается, что также отменяются аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если расчет происходит гривневой картой за рубежом.
Кроме того, временно снижен ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте, со 100 тысяч гривен. Как пояснили в НБУ, это позволит снизить риски оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений.
Напомним, в конце апреля НБУ ввел ряд валютных ограничений для банков, включая требование по курсу продажи наличной валюты.
Отметим, 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты.
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