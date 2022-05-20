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НБУ відзначив обмеження на курс продажу валют

Фото: НБУ скасував обмеження на курс продажу готівкової валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національний банк України (НБУ) з завтрашнього дня, 21 травня, скасовує обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"З 21 травня 2022 року скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам", - йдеться у релізі.

Зазначається, що також скасовуються аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо розрахунок відбувається за гривневою картою за кордоном.

Крім того, тимчасово знижено щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень в еквіваленті зі 100 тисяч гривень. Як пояснили в НБУ, це дозволить знизити ризики відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень.

Нагадаємо, наприкінці квітня НБУ запровадив низку валютних обмежень для банків, включаючи вимогу щодо курсу продажу готівкової валюти.

Зазначимо, 14 квітня НБУ дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти.

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