НБУ скасував норму про використання коштів з рахунків ФОПів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Негативна реакція бізнесу змусила НБУ відмовитися від змін до інструкції з використання рахунків

Національний банк України (НБУ) з17 січня 2020 року скасував норму щодо порядку використання рахунків фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, вимога здійснювати за поточними рахунками ФОПів лише ті операції, що не пов’язані із власними потребами, та право перераховувати кошти на власний рахунок після сплати усіх податків та зборів, викликала нерозуміння у бізнес-спільноти під час її застосування.

"Прислухаючись до думки банків та їхніх клієнтів, НБУ скасував цю норму, аби усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, НБУ скасував наступний пункт, який був внесений до інструкції з початку 2020 року:

"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних із власними потребами. Ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб".

Після цього в інструкції немає норми про те, що ФОПи не можуть використовувати кошти з підприємницького рахунку на власні потреби.

Водночас в інструкції міститься норма, згідно з якою "забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності".

Нагадаємо, 16 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк уточнить свій коментар про порядок використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які набрали чинності з 3 січня 2020 року. За його словами, НБУ виключає норму для ФОПів, оскільки фактично вона стосується податкової служби.

Нагадаємо, на початку січня Національний банк України (НБУ) надав роз'яснення щодо змін до порядку використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які набрали чинності з 3 січня 2020 року.