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НБУ резко увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

Киев, Пятница 30 октября 2020 17:34
НБУ резко увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продажи центробанком валюты не смогли сдержать падения гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26 - 30 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 147,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты после отказа от интервенций на прошлой неделе.

Тем не менее, продажи валюты Нацбанком не смогли сдержать падения гривны. Курс доллара на межбанке к концу недели поднялся выше 28,50 гривен - до максимума с начала года.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3731,60 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 777,80 млн долларов.

Данные НБУ свидетельствуют, что в течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%. Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривны в III квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

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