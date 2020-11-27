НБУ отказался от интервенций на межбанке третью неделю подряд

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рынок балансируется без участия центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 23 - 27 ноября 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался от продажи валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ отказывается от интервенций на межбанке третью неделю подряд.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.